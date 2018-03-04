Киберслизень-хищник не уступает живому прототипу

Биологи спроектировали виртуального слизня с зачатками самосознания и чувством голода, способного отличать вкусную пищу от невкусной. На роль прототипа выбрали реальное морское брюхоногое Pleurobranchaea californica.
Cyberslug ("киберулитка") использует смоделированную вокруг него информацию и воспоминания для совершения дальнейших действий. При этом ученые отметили, что реальный Pleurobranchaea использует три варианта контакта с незнакомым объектом: либо съедает его, либо создает с ним пару, либо бежит со всех "ног".
Примитивную модель данного хищника пытались создать еще в 1999 году.
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