Китай провел успешное испытание гиперзвукового летательного аппарата

6 августа, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае успешно прошло испытание гиперзвукового летательного аппарата "Звездное небо-2". Об этом говорится в сообщении Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.
Аппарат был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров на высоте 30 км, приземлился в намеченной точке. Во время тестового полета летательный аппарат достиг скорости 7 тыс. 344 км/ч.
Гиперзвуковые аппараты типа волнолетов имеют клиновидную носовую часть, которая увеличивает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны.-0-
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