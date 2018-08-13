Китай разрабатывает космический аппарат для продления срока службы спутников

13 августа, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые разрабатывают новый космический аппарат, который сможет возвращать на заданную орбиту сошедшие с нее из-за нехватки топлива или технических неполадок спутники, тем самым продлевая срок их службы. Над созданием аппарата работают инженеры из Китайской академии космических технологий.

По плану разработчиков, космический аппарат будет захватывать нужный спутник роботизированной рукой, а затем с помощью системы управления пространственным положением возвращать его на правильную орбиту. После выполнения задания космический аппарат будет отсоединяться от спутника и автоматически отправляться к следующему, нуждающемуся в помощи.

Сообщается, что на разработку аппарата уйдет около двух лет. После введения в эксплуатацию он, как ожидается, сможет продлить срок службы множества спутников минимум на 10 лет.-0-