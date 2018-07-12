Китай разработал 3D-сканер для проверки безопасности в аэропортах

12 июля, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китай разработал 3D-сканер на миллиметровых волнах для проверки безопасности в аэропортах. Новое устройство отличается более быстрой реакцией, высокой точностью и требует меньшего количества рабочей силы, чем металлоискатели.

Сканер был спроектирован и построен академией, входящей в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности - крупнейшего производителя ракет в стране.

Устройство визуализирует все тело, используя форму электромагнитного излучения для обнаружения объектов, скрытых под одеждой человека. Оно способно обнаружить до 89 опасных или рискованных предметов в течение 1 секунды, включая коррозионно-активные или легковоспламеняющиеся жидкости, которые остаются невидимыми для существующих устройств сканирования тела.

Прибор работает с 95-процентной точностью. Это означает, что большинство сотрудников службы безопасности будут освобождены от трудоемкого ручного досмотра. По словам создателей, сканер значительно повысит эффективность работы контрольно-пропускных пунктов и при этом будет более удобным для пассажиров.-0-