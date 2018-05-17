Китай успешно испытал первую коммерческую ракету-носитель

17 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Первая в Китае коммерческая ракета-носитель OS-X Chongqing Liangjiang Star успешно запущена 17 мая в 7.33 по местному времени с базы на северо-западе страны.

Ракета полностью разработана и произведена китайской частной компанией OneSpace Technology. Ее вес составляет 7,2 тыс. кг, длина - 9 м. Максимальная скорость в 5,7 раза превышает скорость звука.

В настоящее время показатели дальномера оптического диапазона и дистанционного зондирования нормальные, все экспериментальные проекты и работа по сбору данных завершены.-0-