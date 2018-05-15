Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне

15 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Студенты Пекинского университета авиации и космонавтики установили мировой рекорд по длительности нахождения людей в капсуле, имитирующей пребывание на Луне. Эксперимент начался 10 мая 2017 года и продолжался 370 дней.
В капсуле площадью чуть более 150 кв. м, являющейся копией лунного модуля "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1"), поочередно находились по четыре человека. Всего в эксперименте приняли участие 8 добровольцев, которые сменяли друг друга на каждом из трех этапов. Сама капсула представляет собой жилой модуль площадью 42 кв. м и состоит из 4 одиночных спален, общей комнаты, ванной комнаты, помещения для переработки отходов и отсека для выращивания животных.
Сутью эксперимента стало наблюдение за работой независимой биорегенеративной системы жизнеобеспечения человека внутри модуля, с помощью которой космонавты могут получить все, что им необходимо для выживания, без связи с внешним миром. Кроме того, добровольцы отработали различные планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Предыдущий рекорд был установлен СССР в начале 1970-х и составлял 180 дней.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3846 BYN
|2.38 BYN
|2.384 BYN
|USD
|2.0004 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.232 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN