Китай установил мировой рекорд по пребыванию людей на прототипе лунной базы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся Пекинского университета авиации и космонавтики завершили сегодня вторую фазу длительного эксперимента по имитации жизни людей на Луне, сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Отмечается, что четыре добровольца 200 дней пробыли в капсуле жизнеобеспечения, установив новый мировой рекорд по продолжительности подобных испытаний.

Эксперимент проходит в специализированной космической лаборатории - копии лунного модуля Yuegong-1 ("Лунный дворец-1"). Одновременно стартовала третья, заключительная, фаза исследования. Она продлится 105 дней.

"Самый долгий в истории эксперимент стал испытанием не только для техники, но и для человека", - заявил главный конструктор Yuegong-1 Лю Хун. По его словам, за это время был трижды зафиксирован сбой работы кабины, однако каждый раз студенты оперативно устраняли неполадки.

Yuegong-1 разделен на жилую зону и две теплицы для выращивания растений. Площадь жилого модуля составляет 42 кв.м. В этом пространстве размещены четыре одиночные спальни, общая комната, ванная, а также помещение для переработки отходов. Главная задача исследования - следить за работой независимой биорегенеративной системы жизнеобеспечения человека внутри модуля. С ее помощью космонавты могут получить все, что им необходимо для выживания без связи с внешним миром.

Прежде рекорд продолжительности такого эксперимента был зафиксирован в СССР в 1970-е годы: группа из трех человек находилась в изолированном пространстве 180 дней.-0-