Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай успешно вывел на орбиту три гражданских спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на заявление Китайской корпорации космической науки и техники (CNSA).

Ракета-носитель "Чанчжэн-4" со спутниками была запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Позже была распространена информация об успешном выводе всех трех спутников на орбиту.

Спутники дистанционного зондирования Земли позволяют вести поиск полезных ископаемых, а также прогнозировать опасные для человека природные явления с целью своевременного реагирования на них. Информация с этих спутников будет использоваться предприятиями, занятыми в сельском и лесном хозяйстве, в гражданском строительстве, в транспорте, а также проектах по защите окружающей среды.

Китайская корпорация космической науки и техники, считает, что новые спутники позволят стране стать независимой в сфере таких исследований от других государств.-0-