Китайская частная компания запустит первую в стране коммерческую ракету в июне

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная китайская компания Lingtai Kongjian в июне осуществит первый в КНР запуск коммерческой космической ракеты серии One Space (OS), сообщает ТАСС.

Средства будут потрачены на строительство самостоятельно разработанных ракет-носителей OS-X и OS-M. "Первая из них 22 декабря успешно прошла комплексную проверку, и на текущем этапе мы приступили к ее предварительным (наземным) испытаниям", - приводит сайт Lingtai Kongjian слова гендиректора предприятия Шу Чана.

OS-M будет отправлена в космос тоже в 2018 году, однако по срокам ее запуск состоится несколько позже. Бизнесмен пояснил, что в ближайшем будущем возглавляемая им компания не планирует использовать ракеты для осуществления сложных проектов по исследованию космического пространства. "Этим занимаются компетентные госструктуры, в то же время наша задача как частного предприятия - реализация коммерческих проектов", - сказал генеральный директор.

Lingtai Kongjian в отличие от американской SpaceX собирается создавать компактные ракеты для спутников, которые будут обходиться дешевле проектов США. В то же время Шу Чан отметил, что его компания нуждается в дополнительной капитализации для разработки более крупногабаритных ракет-носителей.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических и коммуникационных спутников разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.-0-