Kodak объявил о создании собственной криптовалюты

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания по производству фотооборудования Kodak объявила о создании собственной криптовалюты, сообщает ТАСС.

Ожидается, что блокчейн-платформа под названием KodakOne заработает до конца января. С ее помощью пользователи смогут регистрировать свои фотоматериалы, а также продавать на них лицензии. Расчет будет производиться в криптовалюте - Kodakcoin.

Новость о создании криптовалюты и блокчейн-платформы уже отразилась на стоимости акций Kodak. Так, на Нью-йоркской фондовой бирже цена поднялась на более чем 120%.-0-