Kodak объявил о создании собственной криптовалюты

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания по производству фотооборудования Kodak объявила о создании собственной криптовалюты, сообщает ТАСС.
Ожидается, что блокчейн-платформа под названием KodakOne заработает до конца января. С ее помощью пользователи смогут регистрировать свои фотоматериалы, а также продавать на них лицензии. Расчет будет производиться в криптовалюте - Kodakcoin.
Новость о создании криптовалюты и блокчейн-платформы уже отразилась на стоимости акций Kodak. Так, на Нью-йоркской фондовой бирже цена поднялась на более чем 120%.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4015 BYN
|2.395 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.0104 BYN
|2.01 BYN
|2.019 BYN
|RUB
|3.5232 BYN
|3.515 BYN
|3.533 BYN