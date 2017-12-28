Koenigsegg провел краш-тест гиперкара за 2 млн долларов - видео

Шведский автопроизводитель Koenigsegg представил видео краш-теста модели Regera. На записи видно, как элитный суперкар подвергают разного рода испытаниям, однако он "держит удар".

В ходе краш-теста автомобиль ударяли спереди, сзади и сбоку, в том числе и отбойными молотками. Во всех случаях кокпит не деформировался и подушки безопасности исправно срабатывали.

В одном из тестов машину швырнули на бордюр, имитируя потерю управления. Regera и здесь справилась с испытанием, сохранив даже установленный довольно низко бампер.

Производитель собирается выпустить всего 80 экземпляров и все они уже распроданы по предзаказу. Гиперкар оснащен двигателем V8 с двумя турбинами суммарной мощностью 1 500 л.с.