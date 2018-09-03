3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество базовых станций 4G в Беларуси увеличилось на треть, сообщили БЕЛТА в СООО "Белорусские облачные технологии" (оператор beCloud).

"Всего в Беларуси заработало 1500 базовых станций LTE. Меньше чем за три месяца количество базовых станций в стране увеличилось на 30%, на карте сети доступа к высокоскоростному мобильному интернету появилось еще шесть крупных белорусских городов, а суммарный трафик пользователей превысил отметку в 72 тыс. терабайт", - говорится в сообщении.

К сети 4G в Беларуси теперь могут подключиться абоненты Осиповичей, Зельвы, Брагина, Большевика, Семково и Зацени. Наибольшее количество базовых станций появилось в Минске - за летний период 4G-сеть увеличилась на 61 базовую станцию. Сеть усилила свое присутствие и в других крупных белорусских городах: в Гродно, Витебске, Бресте и Могилеве включена 91 базовая станция, 10 новых появилось в Борисове. Полуторатысячная базовая станция расположена в Могилеве. Всего же доступ к LTE-сети beCloud в Минске и регионах получили жители более 170 городов страны.

С июня этого года пользователи высокоскоростного интернета сгенерировали 25 тыс. терабайт трафика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года популярность 4G возросла почти на 200% (9 тыс. терабайт в 2017-м). "Использование высокотехнологичного оборудования и инфраструктуры позволило beCloud развернуть сеть в стандарте 4G в кратчайшие сроки, ведь абоненты мобильных операторов, наших стратегических партнеров, находятся на связи и в интернет-пространстве 24 часа в сутки. На этом работы по развитию сети beCloud не заканчиваются. Мы будем внимательно наблюдать за изменением нагрузки и своевременно наращивать емкость сети", - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

beCloud продолжает расширять зону покрытия сети на важнейших инфраструктурных объектах Беларуси. Сеть успешно работает на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", терминалов прилета и вылета, залов ожидания Национального аэропорта Минск, важных объектов - больниц, учебных заведений и предприятий.

В долгосрочных планах первого инфраструктурного оператора - продолжать развитие LTE в Беларуси и подготовить ее для запуска технологии 5G.-0-