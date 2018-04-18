Компания Google сохранит исторические памятники при помощи виртуальной реальности

Google планирует запустить проект по сохранению исторических памятников с использованием новейших технологий. Вскоре в сети уже появятся первые 3D-модели известных сооружений.

Проект, получивший название "Open Heritage", компания разрабатывает совместно с НКО CyArk на базе приложения "Google Arts & Culture". Трехмерные модели создадут при помощи лазерных сканеров, после чего загрузят в базу приложения. Получить доступ к архиву 3D-моделей можно будет как через мобильное приложение, так и с десктопов через интернет.

По словам разработчиков, современные технологии позволяют детально запечатлеть исторические ценности. 3D-модели будут передавать даже такие мельчайшие детали как цвет и текстура.