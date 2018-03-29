Компания Positive Technologies, специализирующаяся на производстве программного обеспечения в сфере кибербезопасности, активно выходит на рынок Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Степанюк.

"Наша компания только начинает выходить на белорусский рынок. И у нас уже есть несколько кейсов внедрения наших продуктов в Беларуси. В основном это внедрение MaxPatrol 8 - системы контроля защищенности и соответствия стандартам", - уточнил он.

По словам представителя компании, в первую очередь Positive Technologies в Беларуси видит перспективы для развития в государственном и банковском секторах, а также в сотрудничестве с промышленными предприятиями. "Мы проводим множество исследований в области телекоммуникационных технологий. Наша компания - один из мировых лидеров в области безопасности телекоммуникаций. Также мы активно работаем в области исследований безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), которые используются на предприятиях. Больше половины уязвимостей в АСУ ТП и телеком-системах в мире найдены специалистами нашей компании", - отметил Дмитрий Степанюк.

Он добавил, что сотрудники Positive Technologies в Минске 24 марта участвовали в конференции ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющей компании холдинга "Геоинформационные системы управления". "Мы уже договорились с организаторами активнее поучаствовать в этом мероприятии в следующий раз. Поскольку опыт создания соревнований по международным правилам Capture the Flag у нас большой - мы уже восемь лет проводим международный форум Positive Hack Days , центральным событием которого является CTF", - подчеркнул Дмитрий Степанюк.

Директор по развитию бизнеса Positive Technologies в Беларуси Александр Панков сообщил о планах компании в стране. "Цели на ближайшие 1-2 года предусматривают активную работу с крупным бизнесом и госструктурами Беларуси по повышению уровня киберзащищенности, - проинформировал он. - Мы планируем поэтапно вывести на рынок Беларуси все экспертные сервисы Positive Technologies - от тестов на проникновение и аудита защищенности до реагирования и расследования инцидентов безопасности, а также полный портфель продуктов компании". Система контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8, а также защитный экран уровня приложений PT Application Firewall уже получили подтверждение соответствия требованиям технического регламента в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Беларуси. Сертификация ряда других продуктов ожидается в ближайшее время.

Ведущие эксперты Positive Technologies также рассказали о методах противодействия современным кибератакам. Статистика компании показывает, что по итогам 2017 года самыми частыми объектами атак были инфраструктура и веб-ресурсы компаний, а одним из главных мировых трендов оказались трояны-шифровальщики (ransomware-as-a-service). В 2017 году эксперты компании зафиксировали на 13% больше уникальных киберинцидентов по сравнению с предыдущим годом. В течение всего прошлого года росло и количество жертв среди обычных пользователей: на них были нацелены 26% всех кибератак. Основными мотивами злоумышленников остаются получение прямой финансовой выгоды (70%) и кража данных (26%).

Еще одним трендом минувшего года стали криптовалюты и ICO. "Злоумышленники могут воспользоваться опытом успешных атак на ICO и криптовалютные биржи и начать атаковать промышленные внедрения блокчейн-систем. Возможны хакерские атаки с целью игры на понижение на рынке фьючерсов на биткоин, - отметил директор по безопасности приложений Positive Technologies Денис Баранов. - Службам информационной безопасности необходимо пересмотреть привычную модель угроз при внедрении технологий блокчейн на промышленном уровне, а регуляторам отрасли ввести требования по информационной безопасности к блокчейн-системам".

Также одной из главных целей атак злоумышленников остается банковская отрасль. В ходе анализа защищенности систем дистанционного банковского обслуживания в 2017 году эксперты Positive Technologies почти в каждом втором банковском мобильном приложении находили хотя бы одну критическую уязвимость, которая позволяла бы злоумышленникам проводить мошеннические операции. Лишь 8% исследованных мобильных банковских приложений обладали приемлемым уровнем безопасности.