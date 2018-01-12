Компания Samsung проиграла суд по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности

Компания Huawei выиграла суд против Samsung. Южнокорейскую корпорацию обвиняли в нарушении патентов, связанных с технологией беспроводной связи. Теперь Samsung будет обязан прекратить производство продукции, нарушающей законодательство. Такое решение вынес суд китайского города Шэньчжэнь.

Иск компания Huawei подавала еще в мае 2016 года не только в вышеупомянутый суд, но и в суды штата Калифорния в США. К слову, Samsung решил в ответ подать на Huawei аналогичную жалобу. Cудебное решение по искам Samsung пока не объявлено.

Не так давно судом города Шэньчжэнь был удовлетворен иск Huawei по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности, обязав южнокорейскую компанию выплатить 80 млн юаней, что в долларах эквивалентно более чем двенадцати тысячам, в качестве компенсации.

Обе компании являются одними из самых популярных в мире по производству мобильных устройств.