Компания Samsung проиграла суд по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности

Компания Huawei выиграла суд против Samsung. Южнокорейскую корпорацию обвиняли в нарушении патентов, связанных с технологией беспроводной связи. Теперь Samsung будет обязан прекратить производство продукции, нарушающей законодательство. Такое решение вынес суд китайского города Шэньчжэнь.
Иск компания Huawei подавала еще в мае 2016 года не только в вышеупомянутый суд, но и в суды штата Калифорния в США. К слову, Samsung решил в ответ подать на Huawei аналогичную жалобу. Cудебное решение по искам Samsung пока не объявлено.
Не так давно судом города Шэньчжэнь был удовлетворен иск Huawei по делу о нарушении прав интеллектуальной собственности, обязав южнокорейскую компанию выплатить 80 млн юаней, что в долларах эквивалентно более чем двенадцати тысячам, в качестве компенсации.
Обе компании являются одними из самых популярных в мире по производству мобильных устройств.
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