Компания Valve назвала самые популярные игры в Steam

Компания Valve, которая занимается разработкой компьютерных игр, назвала самые скачиваемые и покупаемые продукты в Steam по итогам первой половины 2018 года.

В пятерку самых популярных кибердисцеплин вошли следующие игры: Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, PlayerUnknown's Battlegrounds и Dota 2. Стоит отметить, что только последняя является условно-бесплатной.

Итоги были подведены после традиционной летней распродажи, во время которой многие популярные игры продавали со скидкой.