Конкурс IT-проектов: школьники и студенты могут предложить идеи для системы образования

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на III Республиканский конкурс молодежных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса". Школьники и студенты могут предложить свои идеи до 26 октября. Конкурс организован Министерством образования при участии компании МТС, сообщает БЕЛТА.

Прием заявок стартовал 8 октября. Представить проекты предлагают школьникам 8-11 классов, учащимся профессионально-технических, средних специальных учреждений образования и студентам от 14 до 23 лет.

"IT-технологии сегодня являются неотъемлемой частью жизни каждого белорусского школьника и студента. Они используются не только для развлечений, но и для воплощения креативных образовательных идей и проектов. Наш конкурс создан как раз для того, чтобы воплотить такие проекты в жизнь, способствовать их популяризации и коммерциализации. В прошлом году мы получили 102 заявки, что в два раза больше, чем в 2016 году, когда конкурс прошел впервые. Таким образом, роль обучающихся в процессе цифровой трансформации системы образования становится все более значительной. Надеемся, что эта тенденция продолжится", - прокомментировал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Павел Лис.

Отбор идей будет проходить в три этапа. До 26 октября необходимо прислать подготовленный по условиям конкурса проект на электронный адрес yip@unibel.by. Экспертная группа, в которую войдут представители бизнеса, сферы IT, образования, оценит работы и определит полуфиналистов.

Следующим этапом станет работа с менторами. У полуфиналистов будет возможность проконсультироваться со специалистами и получить рекомендации, как усовершенствовать и продвинуть свой проект.

"Технологии не стоят на месте, идеи подрастающего поколения позволяют двигаться вперед и видеть перспективы развития. Уже второй год вхожу в состав жюри конкурса и всегда с удовольствием наблюдаю за энтузиазмом и энергией ребят. Идеи, которые они предлагают в своих проектах, свежие, прогрессивные и смелые. Именно поэтому компания МТС как социально ответственный бренд всегда охотно поддерживает такие начинания", - сказал руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш.

Победителей конкурса молодежных проектов выберут в трех номинациях: "Лучший инновационный проект учащихся учреждений общего среднего образования", "Лучший инновационный проект учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования", "Лучший инновационный проект студентов учреждений высшего образования".

Итоги конкурса подведут 30 ноября на II Международной специализированной научно-технической выставке-форуме "Информационные технологии в образовании" ITE-2018. Победители получат призы от компании МТС, а команде, занявшей первое место, достанется главный приз - ноутбук от ГИАЦ Минобразования.

Конкурс молодежных проектов "Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса" проводится с 2016 года в рамках подписанного между Министерством образования и МТС соглашения о сотрудничестве. В минувшем году на конкурсе свои идеи представили более 100 школьников и студентов.-0-