"Космический грузовик" Dragon с 2 тоннами груза приводнился в Тихом океане

Космический грузовой корабль Dragon, выпускаемый компанией SpaceX, в субботу вернулся на Землю с грузом с МКС. Об этом сообщает ТАСС.
С орбитального комплекса на корабле прибыло 1,86 тонны груза. Посадка произошла в Тихом океане, к западу от полуострова Калифорния. Следующей точкой его маршрута станет порт Лонг-Бич.
Данный "Дракон", являющийся многоразовой ракетой, ранее выполнял полет к МКС в 2015 году. Всего же компания SpaceX осуществила уже 13 полетов к космической станции.
На Землю доставлены итоговые материалы ряда исследований и оптоволокно, изготовленное в условиях невесомости.
Dragon стартовал к МКС 15 декабря 2017 года с мыса Канаверал (штат Флорида). Он доставил более двух тонн грузов и продовольствия.
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