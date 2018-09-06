Крупнейшая в мире ветряная электростанция построена в Англии

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая большая в мире ветряная электростанция вводится в эксплуатацию на северо-западном побережье Англии. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Электростанция Walney Extension мощностью 659 МВт будет перерабатывать энергию морского ветра, снабжая электричеством почти 600 тыс. домов. Электростанция занимает территорию площадью 145 кв.км, что приблизительно равно площади 20 тыс. футбольных полей.

Walney Extension оснащена 87 турбинами, которые были сконструированы компаниями Siemens Gamesa и MHI Vestas. При этом установленные на высоте 195 м турбины MHI Vestas мощностью 40 МВт являются самыми крупными ветряными турбинами в мире.

Walney Extension принадлежит датской энергетической компании Orsted, которая разработала и реализовала проект, и двум пенсионным фондам Дании - PFA и PKA.

В настоящее время Великобритания является мировым лидером по производству морской ветровой энергии. На территории страны размещается порядка 36% имеющихся в мире мощностей.-0-