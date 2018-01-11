Крупнейший в мире полноповоротный радиотелескоп создадут в Китае

11 января, Урумчи /БЕЛТА - Синьхуа/. Госкомитет по делам развития и реформ Китая утвердил проект по созданию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая полноповоротного радиотелескопа с диаметром зеркала 110 м, который станет крупнейшим в мире полноповоротным радиотелескопом, сообщила Синьцзянская обсерватория при Академии наук Китая.

Радиотелескоп позволит с высокой чувствительностью наблюдать три четверти небесной сферы, в том числе центр Млечного Пути. Цель проекта заключается в создании платформы мирового уровня для проведения наблюдений и исследований в таких передовых областях, как гравитационные волны, черные дыры, темная материя.

Радиотелескоп будет расположен во впадине на территории поселка Баньцзегоу уезда Цитай, где окружающая среда и климатические условия полностью удовлетворяют требованиям для функционирования крупного радиотелескопа.-0-