Крупнейший в мире самолет совершит пробные пробежки перед вылетом

Самолет Stratolaunch предназначается для воздушного старта ракет-носителей. Прежде, чем летательный аппарат поднимется в воздух, он совершит пробные пробежки по полосе. Об этом сообщает ТАСС.

Stratolaunch создан корпорацией Orbital OTK. Он представляет собой конструкцию из двух фюзеляжей, длина каждого из которых – 72 метра. Оба фюзеляжа объединены общим крылом в 117 метров. Самолет имеет шесть мощных двигателей.

Масса самого самолета составляет 250 тонн, а при полной нагрузке она возрастает до 590 тонн. Летательный аппарат оснащен 28-колесным шасси.

По размерам Stratolaunch значительно превосходит H-4 Hercules. Длина этого самолета – 66 метров, размах крыльев – 97 метров, вес 113,4 тонны.

Точной даты первого полета самолета Stratolaunch пока нет, известно только, что он запланирован на лето этого года. До этого летательный аппарат пройдет еще три испытания – пробежки по взлетно-посадочной полосе. В марте на первой пробежке самолет показал скорость 74 километра в час. Во время будущей пробежки он должен будет набрать скорость 128 километров в час, а в ходе второй – 220 километров в час.

Самолет-носитель создан как воздушная платформа для запуска ракет Pegasus XL. Во время первого полета он будет нести одну ракету-носитель, а в дальнейшем - до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. На высоте около 9000 метров будет произведен сброс ракеты, затем включится ее двигатель, и ракета выведет на орбиту спутник.