Крупнейшую в мире роботизированную ферму-небоскреб построили в Японии

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Киото в Японии компания Spread Co. готовится открыть крупнейшую в мире роботизированную ферму-небоскреб Techno Farm по производству овощей. Об этом пишет газета Gulf News.

Новая ферма размещена в так называемой Силиконовой долине Японии - Keihanna Science City. На специальных стойках под светодиодным освещением будут выращивать около 30 тыс. кустов салата в день. Герметичные помещения защитят овощи от вредителей, болезней и грязи. Температуру и влажность оптимизируют для ускорения роста зелени. Ухаживать за растениями и собирать урожай будут роботы.

"Наша ферма сможет производить стабильное количество овощей хорошего качества для продажи по фиксированной цене в течение всего года, без использования пестицидов и без влияния на урожай погодных условий", - сказал 58-летний президент компании Spread Co. Синдзи Инада.

Предприниматель ожидает, что новая ферма Techno Farm удвоит объем производства компании.

Это уже вторая вертикальная ферма компании Spread Co. Она может стать поворотным моментом для развития в мире вертикального фермерства. При использовании подобной технологии затраты достаточно низкие, чтобы конкурировать с традиционными фермами. Растения, выращенные в вертикальных фермах, могут быть дешевле продукции, производимой на полях.

Синдзи Инада получил в 2016 году премию Эдисона за собственную разработку системы вертикального земледелия.

Вертикальное сельское хозяйство - обобщенное название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса, размещенного в специально спроектированном высотном здании. Главное отличие вертикального сельского хозяйства от традиционных тепличных хозяйств и ферм - это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное многоярусное размещение насаждений. По сути, вертикальное сельское хозяйство представляет собой многоэтажную теплицу. Предпосылкой для разработки таких проектов послужил постоянный рост населения планеты, который в обозримом будущем приведет к нехватке сельскохозяйственных земель.-0-

Фото Bloomberg