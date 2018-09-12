Квартет финалистов 15 сентября сыграет в финале турнира по киберспорту "МЭТА'18. Dota"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет финалистов сыграет 15 сентября в решающей стадии турнира "МЭТА'18. Dota" в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации киберспорта.

Ранее в квалификации приняли участие 70 команд. Две из них (Real Noobs, n7) вышли в финал, где встретятся с приглашенными командами FCDB Esports, Nemiga.

Квартету лучших дружин предстоит разыграть призовой фонд в Br3 тыс. Победители получат Br2 тыс., обладатели второго места - Br500, а 3-х и 4-х мест - по Br250.

Решающая стадия турнира пройдет во время международного фестиваля видеоблогеров Vidak. Белорусская организация киберспорта построит игровую зону с площадками для команд, передвижной телестанцией (ПТС), студией для комментаторов и аналитиков. Посетители турнира смогут насладиться финальными битвами из зрительного зала или фан-зоны. А посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата можно будет на платформе "ВКонтакте".-0-