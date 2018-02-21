Mail.Ru Group запустил систему подбора рекламы по психотипу

Компания Mail.Ru Group запустила новую систему таргетирования рекламы. Сообщается, что теперь на подбор рекламы для пользователя большое влияние будет оказывать его психотип. По словам разработчиков, экстравертам нужен один тип рекламы, а интровертам – совсем иной. Отмечается, что компания достигла более высокого уровня персонализации контента.

На выдачу рекламы тому или иному пользователю будут влиять следующие факторы: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, открытость опыту и эмоциональная устойчивость.

Технология базируется на данных, полученных в ходе опроса нескольких сотен тысяч пользователей соцсетей.