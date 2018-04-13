Маркетологи установили, что женщины играют в игры на смартфонах чаще мужчин

Российские маркетологи провели исследование, которое касается мобильных игр. Оказалось, что женщины играют чаще мужчин.
По данным специалистов, 63% мобильных игроков – женщины. При этом 60% из них играют каждый день. У мужчин показатель мобильных геймеров немного ниже – 47%. Также специалисты уверяют, что женщины чаще готовы платить за игры в отличие от мужчин.
Отталкиваясь от последних данных разработчики мобильных игр смогут создавать именно те новинки, которые наиболее заинтересуют аудиторию.
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