Маркетологи установили, что женщины играют в игры на смартфонах чаще мужчин

Российские маркетологи провели исследование, которое касается мобильных игр. Оказалось, что женщины играют чаще мужчин.

По данным специалистов, 63% мобильных игроков – женщины. При этом 60% из них играют каждый день. У мужчин показатель мобильных геймеров немного ниже – 47%. Также специалисты уверяют, что женщины чаще готовы платить за игры в отличие от мужчин.

Отталкиваясь от последних данных разработчики мобильных игр смогут создавать именно те новинки, которые наиболее заинтересуют аудиторию.