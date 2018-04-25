МЧС Беларуси запустило сообщество в Viber для оперативного информирования

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси запустило первое в стране сообщество Viber, которое будет использоваться для оперативного информирования граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Присоединиться к сообществу МЧС можно по ссылке https://vb.me/112_community_ws или скачав бесплатный набор стикеров с персонажами мультсериала о безопасности "Волшебная книга". Публиковаться будет только самая актуальная и необходимая информация. В открытое сегодня сообщество вступили уже около 2 тыс. человек.
"Широкий информационный охват - важнейший инструмент при оповещении населения о чрезвычайных ситуациях. Предупредить об опасности максимально быстро в условиях ограниченного времени - наша первостепенная задача. Viber, с учетом новых технологических возможностей, - лучшая площадка для этого. Начав работу с интерактивными форматами, мы пришли к выводу, что не только привлекаем внимание к деятельности министерства, но и повышаем сознательность граждан. Тем более что мы не засоряем эфир неактуальной и бесполезной информацией, а размещаем только важные оповещения. Именно потому нас люди ценят", - отметил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Ранее ведомство в данном мессенджере завело паблик-чат, но его функционал не в полной мере удовлетворял министерство. Коллаборация с Viber - не только принципиально новый канал коммуникации для МЧС, но и уникальный формат для общения, принимать участие в котором, в отличие от других мессенджеров, может неограниченное количество участников. Viber значительно расширил функционал и разработал многоуровневую систему управления сообществом, позволяющую администраторам постоянно совершенствовать свою площадку, а также группировать подписчиков в зависимости от их интересов, стремлений и других факторов.
МЧС Беларуси активно использует различные способы оповещения. В том числе с помощью социальных сетей и мобильного приложения. Ведомство присутствует в Twitter, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Instagram. Мобильное приложение "Помощь рядом" для смартфонов на Android появилось в 2016 году, планируется разработка под операционную систему iOS.-0-
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