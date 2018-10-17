Международная конференция о средствах связи пройдет в Минске 18-19 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии связи 18-19 октября пройдет XXIII Международная научно-техническая конференция "Современные средства связи". Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.
"Конференция стала ежегодным форумом научных организаций, высших учебных заведений и предприятий, деятельность которых связана с созданием, внедрением и эксплуатацией технологий связи. Белорусская государственная академия связи соберет зарубежные вузы-партнеры для обсуждения полученных за год результатов, обмена опытом, планирования совместных работ на следующий год", - говорится в сообщении.
В нынешнем году конференция будет включать семь тематических секций. В их числе секции "Информационные технологии и инфокоммуникации", "Защита информации и технологии информационной безопасности", "Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи", "Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи". На пленарном и секционных заседаниях будет заслушано 122 доклада. Среди участников представители науки и практики из Беларуси, России, Украины, Литвы, Азербайджана, Польши, Узбекистана, Казахстана, Ирана, Туркменистана.
Во второй день конференции, 19 октября, состоится научно-практический семинар "Информационная безопасность системы "умный дом" на базе интернета вещей". Это мероприятие пройдет в рамках школы молодых ученых.-0-
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