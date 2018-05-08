Microsoft будет развивать технологии в помощь людям с инвалидностью

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Microsoft выделит $25 млн на развитие технологий искусственного интеллекта, которые способны облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление президента компании Брэда Смита и гендиректора Сатьи Наделлы.

Планируется, что данная инициатива будет реализована в течение пяти лет. Microsoft будет финансово поддерживать частные и некоммерческие организации, которые занимаются исследованиями в области искусственного интеллекта и разработкой технологий, рассчитанных на людей с инвалидностью. Речь идет, в том числе, о создании специальных компьютерных программ для слабослышащих и слабовидящих, а также людей, страдающих аутизмом или дислексией.

Корпорация намерена не только предоставлять гранты для стартапов, но также инвестировать в развитие данной отрасли и предлагать экспертную помощь разработчикам, которые в ней нуждаются.

Руководство Microsoft полагает, что новейшие технологии помогут людям с ограниченными физическими возможностями реализовать их огромный потенциал.-0-