Microsoft успокоил владельцев новых процессоров Intel, оказавшихся в зоне риска

Корпорация Microsoft заявила, что владельцы процессоров на платформе Intel Haswell (2015 г.), а также более ранних моделей, могут почувствовать снижение производительности в результате установки пакета обновлений, необходимых для ликвидации уязвимости Spectre. В целом производительность будет снижаться в зависимости от того, насколько старая используется система в целом и для каких задач.

В "Майкрософт" также посоветовали устанавливать обновление с одновременной прошивкой процессорного чипа. В этом случае процессоры Coffelake, Skylake, Kaby Lake (2016), работающие под управлением Windows 10, демонстрируют минимальные изменения производительности.

Хуже всего обстоят дела у пользователей платформы Haswell, использующий ОС Windows 7 и 8. Именно там многие функции завязаны на работу с памятью ядра процессора.

Напомним, об уязвимостях в процессорах Intel стало известно 3 января. Вскоре аналогичные баги обнаружили и в AMD, и у ARM. 4 января компания Microsoft выпустила экстренное обновление для предотвращения доступа к памяти ядра извне. Это привело к параличу систем под управлением процессоров AMD и приостановке обновлений для них. В то же время владельцы процессоров Intel посчитали, что производительность их ПК может упасть на 5-30%.