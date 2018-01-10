Мобильное приложение студентов ГрГУ проанализирует состав продукта и его влияние на организм

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Студенты ГрГУ им. Янки Купалы разработали мобильное приложение, анализирующее состав продукта и его влияние на организм. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий кафедрой системного программирования и компьютерной безопасности Гродненского государственного университета им. Янки Купалы Александр Кадан.

Разработка студентов-второкурсников под названием "Что мы только не едим…" стала победителем AR-марафона по созданию проектов с использованием технологий дополненной реальности, нейронных сетей и искусственного интеллекта для мобильных платформ. Он проводился вузом и IТ-компанией в рамках совместной лаборатории "Искусственный интеллект и компьютерная безопасность".

"Марафон проводится во второй раз. В этом году тематика его была расширена: помимо дополненной реальности, добавлены технологии искусственного интеллекта и нейронных сетей", - отметил Александр Кадан. Длился марафон около двух месяцев. Участвовали в нем студенты всех курсов. Перед командами стояла задача разработать приложение и суметь его выгодно презентовать. В финал вышло 10 проектов.

Суть победившего в марафоне приложения в том, чтобы помочь пользователю оперативно оценить, насколько полезен или вреден продукт согласно представленному на упаковке составу. "Далеко не всегда мы внимательно следим за тем, что берем на полках в магазинах. Теперь же пользователю достаточно сфотографировать состав продукта на смартфон. Программа сама разберет его, найдет вредные добавки, укажет степень вредности продукта, а также покажет, на какие органы в организме они могут повлиять", - рассказал Александр Кадан. Он подчеркнул, что приложение рабочее и уже прошло тестирование, в том числе членами жюри во время марафона.

Также в число призеров вошло еще одно мобильное приложение, связанное с анализом еды. Оно позволяет оценить калорийность блюда по фотографии. Кроме того, среди победителей проект, который помогает определить будущую профессию человека по его фото. Приложение носит больше развлекательный характер: на стадии разработки были проанализированы множество портретов известных личностей - от футболистов до шеф-поваров модных ресторанов - и установлены общие особенности лиц, характерные для представителей отдельных профессий. Приложение анализирует фото пользователя и относит его к определенной категории.

Александр Кадан отметил, что ряд приложений, представленных на марафоне, носят практический характер. Например, одно из них позволяет использовать смартфон как магнитометр: устройство поможет хозяину найти в стенах проводку, составить ее схему в комнате или квартире.

AR-марафон в университете рассчитывают проводить и дальше. Он оказался полезен прежде всего в плане возможности проявить себя, развить свои навыки, поработать в команде, научиться не только разрабатывать конкретный продукт, но грамотно его презентовать и продавать. Отмечают организаторы и растущий интерес к марафону со стороны студентов. В будущем планируют увеличить его продолжительность по времени: тогда у разработчиков появится возможность подготовить более сложные и интересные проекты.

Подобные мероприятия - важная часть практико ориентированного обучения, на переход к которому нацеливается система образования. Подводя итоги марафона, декан факультета математики и информатики Елена Ливак отметила, что благодаря сотрудничеству университета с IT-компанией в учебный процесс факультета уже включены учебные дисциплины, связанные с изучением методов машинного обучения, а использование технологий дополненной реальности, искусственного интеллекта и компьютерного зрения становится важным направлением в научно-исследовательской работе студентов.-0-