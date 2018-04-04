Mozilla анонсировала браузер для шлемов виртуальной реальности

Компания Mozilla анонсировала новый браузер Firefox Reality, который предназначен для работы с автономными шлемами виртуальной и дополненной реальностей. Об этом разработчики сообщили в своем официальном блоге.
В Firefox Reality войдут наработки Mozilla по созданию быстрого браузера Firefox Quantum и внедрения в Firefox стандарта WebVR.
Раннюю сборку браузера уже протестировали на автономном шлеме HTC Vive Focus. В скором времени Firefox Reality протестируют на шлемах Daydream и GearVR.
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