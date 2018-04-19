19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС 1 мая повышает стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.
"МТС информирует своих абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 3% к уровню текущих тарифов с 1 мая 2018 года. Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг", - говорится в сообщении.
На линейке тарифов "4G" МТС продолжит предоставлять скидки на абонентскую плату для новых и действующих клиентов до 31 мая 2018 года, о чем будет анонсировано дополнительно.-0-
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