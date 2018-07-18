На Кубе появился мобильный интернет

Власти Кубы разрешили провести мобильный интернет в стране. Для республики это буквально историческое событие. До этого в стране не было возможности воспользоваться сетью через 3G. Доступ в интернет был только в отелях, однако его скорость оставляла желать лучшего, а передача данных в роуминге могла просто разорить любителей посидеть в сети.

На данный момент мобильный интернет уже запущен в тестовом режиме. Первыми доступ к нему получили журналисты государственных кубинских СМИ. Руководство местной компании ETECSA, которая будет основным поставщиком мобильного трафика, заявило, что уже к концу года мобильный интернет будет доступен половине населения страны - 5 миллионам человек.

Но есть очевидная проблема, которая может стать препятствие для пользователей мобильной сети. При средней зарплате кубинца в 30 долларов в месяц пакет интернета в 4 гигабайта обойдется ему минимум в 45$.