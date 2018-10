На стиле: обзор геймерского ноутбука ASUS ROG Zephyrus M

Может ли игровой ноутбук быть по-настоящему тонким? Этим вопросом уже давно задаются как производители, так и геймеры. С появлением на рынке новой технологии NVIDIA Max-Q у производителей появилась возможность продемонстрировать свое видение геймерских ноутбуков с "топовым" железом в одном ультратонком корпусе. Сегодня речь пойдет как раз об одной из таких моделей: очень-очень тонком (и стильном) ASUS ROG Zephyrus M.

Характеристики:

Процессор: Intel Core i7-8750H (6 ядер, 12 потоков, 2,2/4,1 ГГц)

Дисплей: 15,6″, 1920x1080, 144 Гц, 3 мс

Оперативная память: 16 Гбайт DDR4-2666

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт GDDR5)

SSD-накопитель: 256 Гбайт M.2 NVMe PCIe

SSHD-накопитель: 1 Тбайт 5400 об/мин

Разъёмы: 4x USB Type-A (USB 3.1 Gen2); 1x USB Type-C (USB 3.1 Gen2, Thunderbolt 3); 1x HDMI v2.0; 1x разъём подключения наушников/микрофона (3,5 мм)

Габариты: 35,4 х 26,2 х 17,5-19,9

Вес: 2,45 кг

На стиле

При весе всего в 2,45 кг и толщине около 19 мм ASUS ROG Zephyrus M (GM501) определенно относится к числу самых компактных геймерских машин, доступных сегодня.

Дизайн новинки отличается от большинства ноутбуков весьма экстраординарным дизайном. И если экстерьер девайса выглядит строгим, в фирменном для ASUS ROG черно-красном исполнении, то самая экстравагантная деталь скрывается, до поры до времени, от неподготовленного наблюдателя, чтобы затем произвести стопроцентный вау-эффект. Но об этом чуть позже.

Корпус Zephyrus M - полностью металлический, на краях основной части видны тонкие линии бронзового цвета, а покрытие крышки обработано двумя методами шлифовки металла, благодаря чему создается очень красивый эффект: кажется, что конструкция состоит из двух составных частей. Пока ноутбук находится в закрытом положении, на крышке преобладают темные цвета. Откроешь девайс - цвета меняются, становясь близкими к цвету серого, оружейного металла. Красота!

Итак, вы открыли ноутбук и… Что это?! Основной блок корпуса (с клавиатурой) приподнялся! Все дело в невероятно экстравагантной системе охлаждения, которая включает в себя отодвигающуюся нижнюю панель. Она способствует более эффективному движению воздуха и, соответственно, лучшему охлаждению. При этом дно корпуса отодвигается на несколько миллиметров, что придает клавиатуре более эргономичное положение.

Коммуникационные возможности

Рамка лэптопа буквально нашпигована различными интерфейсами. В частности, на левой стороне находится HDMI-выход, целых три USB-порта с актуальным стандартом 3.1 Gen2, а также 3,5-мм аудиовыход. Через последний можно подключать как микрофон, так и наушники.

На правой стороне можно найти четвертый порт USB 3.1, а также интерфейс Thunderbolt 3. Отдельного DisplayPort здесь хотя и не представлено, но эту ситуацию без проблем можно исправить с помощью Thunderbolt-выхода.

Производительность

В актуальные топовые игры на Zephyrus GM501 можно играть без каких-либо проблем на самых высоких настройках благодаря быстрому процессору Intel Core i7-8750H с 6 ядрами (от 2,2 до 4,1 ГГц), 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4 и выделенной графической карте Nvidia GeForce GTX 1060.

Для получения практического впечатления от качества графики мы взяли в руки такие актуальные А-тайтлы, как "Ведьмак 3", The Evil Within 2 и Far Cry 5. Все три игры побежали на самых высоких графических настройках в разрешении Full-HD с постоянными 60 fps. В случае с Far Cry 5 в среднем наблюдались даже более чем 70 fps.

Экран

Яркий, матовый, высококонтрастный - в 15,6-дюймовом дисплее Asus ROG Zephyrus GM501GS все сделано правильно. Мы отметили превосходную максимальную яркость в 302,8 кд/м2, шахматную контрастность в 148:1, а также хороший охват цветового пространства. Разрешение, как это привычно для такого размера экрана, составляет 1920х1080 пикселей.

Иначе, чем привычное дело, воспринимается 144-герцовая частота дисплея. Она обеспечивает прежде всего при быстрых движениях камеры существенно меньшее мерцание картинки, чем у обычных 60-герцовых мониторов. Кроме того, здесь есть и уже упомянутая поддержка функции G-Sync, что тоже пока еще является редкостью для игровых ноутбуков.

Инновационная система охлаждения AAS

В то время, как у более дорогой родственной модели. ROG Zephyrus GX501, разработанная производителем уникальная система охлаждения AAS работает очень тихо, у GM501 она является чуть менее эффективной - по крайней мере в том, что касается громкости. Зато система охлаждения стабильно удерживает видеокарту во время многочасовых игровых сессий на приемлемых 70 градусах. При этом клавиатура в области клавиш WASD практически не нагревается.

RGB-клавиатура

В отличие от "коллеги" на GX501, клавиатура обладает более убедительными характеристиками - четко выраженной силой противодействия нажатию, приятной высотой свободного хода клавиш и четко разграниченными кнопками. Разумеется, присутствует и RGB-подсветка.

На борту ноутбука есть и отдельный цифровой блок, и выделенные кнопки как для регулировки громкости динамиков, так и для вызова Asus Gaming Center. Тем не менее, раскладка из-за маленького размера кнопки Enter может потребовать некоторого привыкания. Ну и, в конце концов, убедительным мы можем назвать и точный тачпад с выделенными кнопками "мышки", чья поверхность ни слишком клейкая, ни слишком скользкая.

Вывод

Asus ROG Zephyrus M предлагает все, что только можно ожидать от современного игрового ноутбука. Во время тестовых испытаний 15,6-дюймовый лэптоп сумел набрать большое количество рейтинговых баллов благодаря отличной производительности, дисплею и оснащению.

Несмотря на наличие явных плюсов, к которым можно отнести топовое "железо" и яркий оригинальный дизайн с продуманной системой охлаждения, покритиковать Zephyrus M можно только за не очень продолжительное время автономной работы. Кому это не помешает, тот в лице Zephyrus GM501 получит игровой лэптоп с большим запасом на будущее и оригинальной системой охлаждения, который полностью оправдывает свою стоимость.

