На "ТИБО-2018" должны быть представлены все отрасли экономики - Калинин

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На XXV Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" должны быть представлены все отрасли экономики. На это обратил внимание заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время второго заседания оргкомитета для подготовки и проведения форума, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

На форуме должны быть представлены все отрасли экономики, отмечены достижения и определены пути дальнейшего развития, сказал Анатолий Калинин. Общую координацию поручено осуществлять Министерству связи и информатизации.

Вице-премьер поручил обеспечить скоординированную работу по своевременному и качественному формированию экспозиции и деловой программы юбилейного 25-го форума "ТИБО".

Во время деловой программы форума необходимо детально изучить лучшие мировые практики цифрового развития как системы государственного управления, так и различных отраслей экономики и социальной сферы, провести их сравнительный анализ с текущей ситуацией в Беларуси, определить приоритетные шаги дальнейшей работы по цифровизации экономики, подчеркнул Анатолий Калинин.

Заместитель премьер-министра поставил задачу особое внимание при подготовке форума уделить формированию его целевой аудитории, популяризации ИТ-технологий среди молодежи, а также включению в процессы цифровой трансформации лиц с ограниченными возможностями, пожилых людей и других категорий граждан.

Форум "ТИБО-2018" состоится с 14 по 18 мая в Минске.-0-