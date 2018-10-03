НАН Беларуси планирует развивать сотрудничество с компанией LG

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси планирует развивать сотрудничество с компанией LG Electronics Inc., сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Ученые НАН и специалисты LG Electronics Inc. сегодня выполняют четыре проекта в области новых материалов, систем охлаждения (тепломассообмена), а также зеленых технологий. После экспертного заключения будут определены новые направления совместных исследований.

Сегодня в НАН состоялось заседание технического консультационного совета НАН Беларуси и компании LG Electronics Inc. В мероприятии приняла участие представительная делегация специалистов и экспертов во главе со старшим вице-президентом компании, директором Института передовых материалов и устройств LG (MDARI) Чон Су Ли. На заседании рассматривались результаты сотрудничества научных организаций НАН Беларуси и компании LG Electronics Inc, обсуждались перспективные направления и механизмы развития сотрудничества. Первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик вручил Чон Су Ли медаль "90 лет НАН Беларуси".

В соответствии с соглашением между НАН Беларуси и компанией LG Electronics Inc., совместные заседания технического консультационного совета должны проходить не реже одного раза в год для обсуждения научных исследований (проектов) или для обмена общей информацией по различным вопросам. Технический консультационный совет определяет перечень проектов, подлежащих реализации. С белорусской стороны в его состав входят ведущие ученые НАН, высших учебных заведений и научных организаций.

Компания LG Electronics Inc. (Республика Корея) - один из крупнейших мировых производителей потребительской высокотехнологичной электроники, бытовой техники и связанных с ними продуктов. Входит в состав конгломерата LG Group. Главный офис компании LG Electronics находится в Сеуле, 120 представительств компании открыты в 95 странах.-0-