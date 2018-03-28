NASA выведет на орбиту новый телескоп для поиска экзопланет

В США завершают финальные приготовления для вывода телескопа на орбиту, который запланирован на 16 апреля, сообщает ТАСС. Телескоп должен будет искать потенциально пригодные для жизни планеты.

Реализацией проекта занимается Массачусетский технологический институт. Готовность аппарата Transiting Exoplanet Survey Satellite к запуску была подтверждена специалистами еще 15 марта, после чего начались финальные приготовления.

Запуск планируется провести на мысе Канаверал в штате Флорида. Будет использоваться ракета-носитель Falcon 9 компании Space X.

По словам представителей NASA, данный телескоп позволит открывать новые планеты, изучать их и обсуждать различия между ними. По их мнению, это новая ступень в изучении экзопланет.