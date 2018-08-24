NASA запустило приложения для селфи и виртуальных экскурсий в космосе

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA сообщило о запуске сразу двух оригинальных цифровых продуктов: мобильного приложения для "космических" селфи NASA Selfies и приложения виртуальной реальности NASA Exoplanet Excursions. Об этом сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Выход приложений приурочен к 15-летию запуска космического телескопа NASA "Спитцер" (Spitzer). Уникальные кадры, снятые "Спитцер", можно будет увидеть, скачав NASA Selfies и NASA Exoplanet Excursions.

По словам разработчиков, приложение NASA Selfies отличается простым и понятным интерфейсом. Оно позволят пользователю фотографировать себя в виртуальном скафандре на фоне красивейших космических объектов, таких как, например, туманность Ориона или центр галактики Млечный Путь. Пока предлагается 30 виртуальных локаций для селфи, но в будущем их количество будет увеличиваться. Приложение также позволяет поделиться снимком в соцсетях и узнать любопытные научные факты о тех или иных небесных телах. NASA Selfies поддерживают мобильные операционные системы iOS и Android.

VR-приложение NASA Exoplanet Excursions предоставляет пользователям возможность совершить виртуальную экскурсию по планетной системе TRAPPIST-1. Это единственная известная система, в которой расположены семь экзопланет, схожих с Землей. Они находятся слишком далеко, чтобы можно было наблюдать за ними с помощью телескопа, тем не менее создатели NASA Exoplanet Excursions изобразили планеты достаточно наглядно. Обладатели VR-гаджетов Oculus и HTC Vive смогут найти приложение на сайте миссии Spitzer. Видео о системе TRAPPIST-1 в формате 360 градусов также доступно на YouTube.-0-