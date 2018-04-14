Назван идеальный смартфон для съемки фото и видео

Камера гаджета Huawei P20 PRO считается самой лучшей для съемки фото и видео. У владельцев смартфона есть возможность делать качественные снимки даже при недостаточной освещенности. Шестиосевая стабилизация камеры Huawei AIS, 4D автофокус с возможностью фокусировки за доли секунды делает модель еще более привлекательной.

Раньше лучшей камерой для съемки считался телефон Apple iPhone X. Но китайские производители быстро копируют нововведения, а конкуренция между смартфонами прослеживается именно в деталях.