Назван самый умный голосовой помощник

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аналитики компании Loup Ventures протестировали популярные голосовые помощники, самым умным оказался - Google Assistant, сообщают мировые СМИ.

В тесте участвовали Google Assistant, Siri, Alexa и Cortana. Каждому голосовому ассистенту задали по 800 вопросов в пяти разных категориях: торговля, навигация, локальные особенности, информация и команды.

Лидером по количеству правильных ответов оказался Google Assistant (85,5% правильных ответов). Второе место досталось Siri (78,5%). На последних местах расположились ассистенты Alexa и Cortana (61,4% и 52,4%).

Сотрудники компании утверждают, что качественнее всего справочную информацию предоставляет голосовой помощник Google (93% правильных ответов), а Siri лучше других выполняет команды (90%).-0-