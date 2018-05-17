Необходимость упорядочения работы ОТТ-сервисов обсуждали в Минске

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимость упорядочения работы ОТТ-сервисов обсуждали во время круглого стола в Минске представители Министерства информации, заинтересованных ведомств, телеканалов, кабельных операторов, Телекоммуникационного отраслевого союза, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, вопрос назрел уже давно и инициатива его обсуждения принадлежит кабельным операторам, телевизионным каналам.

"От вас как экспертов мы хотим услышать о тенденциях, которые существуют сегодня на информационном рынке, насколько это серьезное явление, какова может быть перспектива, есть ли рамки, до каких развитие ОТТ-сервисов будет продолжаться, есть ли позитивные моменты для развития медиарынка и есть ли угрозы. Ведомству это важно понимать как регулятору на информационном рынке", - сказал Павел Легкий.

По его словам, ОТТ-сервисы - тот сегмент информационного рынка, который не очень хорошо отрегулирован законодательно и их существование на медиапространстве требуется привести к четко действующим правилам. "Мы должны говорить о том, что все, кто предоставляет те или иные услуги конечному абоненту, потребителю, телезрителю, должны работать в равных условиях. Речь идет о крупные телеканалах и телеканалах поменьше, операторах электросвязи и, наверное, поставщиках услуг - в первую очередь ОТТ-сервисах", - отметил замминистра.

Он пояснил, что сегодня операторы электросвязи обязаны по закону доносить до конечного потребителя общедоступный пакет телепрограмм из девяти телеканалов. "Наверное, было бы правильно, чтобы и все остальные, оказывающие аналогичные услуги, действовали бы так же - доносили до телезрителя обязательный пакет", - сказал он.

Еще один вопрос - авторские и смежные права. "Операторы совершают отчисления в Национальный центр интеллектуальной собственности, как это предусмотрено законом, а ОТТ-сервисы могут это делать или не делать, в зависимости, есть ли на то добрая воля владельца или нет. Наверное, это тоже не совсем правильная ситуация", - добавил Павел Легкий.

Регулирование этой части информационного поля планируется на уровне подзаконных актов, сказал замминистра. "Думаю, что в этом заинтересованы все участники рынка, потому что когда правила едины для всех, понятны, прозрачны, мы можем выстраивать конструктивные, взаимовыгодные отношения", - заключил он.-0-