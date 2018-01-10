Nissan, Renault, Mitsubishi создали венчурный фонд объемом $1 млрд для развития технологий

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские автоконцерны Nissan и Mitsubishi, а также французская компания Renault объявили о создании венчурного фонда объемом $1 млрд, чтобы развивать новые технологии в автомобилестроении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление сторон.

"Наш открытый инновационный подход позволит сотрудничать с технологическими стартапами и предпринимателями, а также инвестировать в них, а они в свою очередь смогут получить выгоду от взаимодействия с нашим глобальным альянсом", - заявил председатель совета директоров японского альянса Nissan и Mitsubishi Карлос Гон.

Главной задачей фонда будет содействие развитию технологий беспилотного управления и систем безопасности (в том числе за счет применения искусственного интеллекта). Как планируется, фонд будет действовать пять лет. В 2018 году на инвестиции планируется потратить порядка $200 млн. Первой компанией для вложений станет американская Ionic Materials, которая специализируется на разработке компонентов для производства аккумуляторных батарей.

Доля Nissan и Renault в финансировании фонда составит 80%, Mitsubishi - 20%.

Японско-французский альянс занимает третье место в мире по объемам продаж, уступая лишь немецкому концерну Volkswagen и японской компании Toyota. Альянс производит более 10 млн автомобилей ежегодно.-0-