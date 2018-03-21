Новое мобильное приложение позволит бесплатно использовать QR-код вместо печатей и штампов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запущено бесплатное мобильное приложение QR-belinfo. Оно позволяет сгенерировать персональный QR-код и использовать его вместо печатей и штампов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании-разработчике ООО "СмартФинСофт".
В компании рассказали, что в соответствии с положениями декрета №7 "О развитии предпринимательства" субъекты хозяйствования вправе не использовать чернильную печать. Однако любая компания нуждается в идентификации. "QR-belinfo предлагает современное технологичное решение, которое позволяет сгенерировать персональный QR-код, содержащий информацию о компании, а также использовать его вместо печатей и штампов, размещать на бланках, визитках, документах и других печатных материалах", - пояснили в "СмартФинСофт".
Мобильное приложение позволяет поделиться QR-кодом через e-mail и мессенджеры. Посредством сканирования QR-кода контрагента можно получить базовую информацию о нем: наименование, сайт и контактные данные.
Кроме того, QR-belinfo предлагает с помощью УНП или QR-кода, сгенерированного мобильным приложением, осуществить в режиме онлайн комплексную проверку контрагента по 16 важным параметрам: регистрационной информации, наличию процедуры банкротства или ликвидации, включению в перечень коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере и др. Сегодня получение такой информации в систематизированном виде возможно только на платной основе.
Функция проверки контрагента доступна также на портале www.dolgovnet.by. Пользователем приложения может быть любое юридическое и физическое лицо.-0-
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