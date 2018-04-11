Новое обновление в Instagram позволит делать фото для Stories в портретном режиме

Разработчики Instagram добавили новую функцию в свой раздел Stories, которая получила название "Focus". Он позволит делать фотографии с размытым фоном. Распространяться это будет в том числе и на селфи.

Воспользоваться нововведением очень легко. Для этого надо лишь зайти в режим Stories и выбрать в нижней линии режим "Focus". После этого пользователь может сфокусироваться на определенном предмете нажатием пальца на необходимую точку экрана, либо же камера автоматически определит объект, который будет в фокусе.

Подобная функция получила популярность после того, как появилась на моделях iPhone 7 и 8 Plus. Теперь желать фото в режиме портретной съемки могут не только владельцы вышеупомянутых гаджетов.