Новую криптовалюту представили на MWC в Барселоне

Хироси Микитани, гендиректор японской компании Rakuten, заявил о запуске Rakuten Coin, криптовалюты, разработанной в рамках программы лояльности компании.

С инициативой представители компаний выступили в ходе Mobile World Congress. Точные сроки ее запуска пока не разглашаются.

Воспользоваться криптовалютой можно будет во многих проектах компании, включая мессенджер Viber. Последний, напомним, выкупили в феврале 2014 года за 900 млн долларов.

Учитывая, что аудитория только Viber превышает 1 млрд человек, можно говорить об успешной реализации данной затеи. Первая причина введения "крипты" - это отказ от привычных транзакций в валюте и иных разновидностей фиатных денег. Вторая - попытка привлечь аудиторию, следящую за трендами.