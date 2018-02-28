Новую криптовалюту представили на MWC в Барселоне

Хироси Микитани, гендиректор японской компании Rakuten, заявил о запуске Rakuten Coin, криптовалюты, разработанной в рамках программы лояльности компании.
С инициативой представители компаний выступили в ходе Mobile World Congress. Точные сроки ее запуска пока не разглашаются.
Воспользоваться криптовалютой можно будет во многих проектах компании, включая мессенджер Viber. Последний, напомним, выкупили в феврале 2014 года за 900 млн долларов.
Учитывая, что аудитория только Viber превышает 1 млрд человек, можно говорить об успешной реализации данной затеи. Первая причина введения "крипты" - это отказ от привычных транзакций в валюте и иных разновидностей фиатных денег. Вторая - попытка привлечь аудиторию, следящую за трендами.
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