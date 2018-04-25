Около 30 компаний в Беларуси оштрафовали за нелицензионное ПО Microsoft

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 компаний оштрафовали в Беларуси за нелицензионное программное обеспечение Microsoft, сообщила журналистам внешний юридический консультант компании в Беларуси Татьяна Игнатовская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая частая практика - привлечение нарушителей к административной ответственности по ст.9.21 КоАП Беларуси. На нее приходится основная часть кейсов, которую Microsoft довел до конца в Беларуси с декабря 2014 года, когда было завершено первое дело с привлечением нарушителей к административной ответственности. На сегодня таких дел около 30", - сказала Татьяна Игнатовская. По ее словам, такие дела рассматриваются только по инициативе правообладателя.

Самый крупный штраф в этом случае составляет 100 БВ (одна БВ сейчас - Br24,5). "Минимальные штрафы в нашей практике были только в отношении субъектов, которые признали вину и согласились с тем, что они использовали нелицензионный софт. Остальные приходили и доказывали, что у них софт легальный", - отметила внешний юридический консультант компании.

Причем конфискуют, как правило, от 3 до 10 компьютеров вне зависимости от размера организации. Среди оштрафованных компаний были те, у которых насчитывалось по 200-300 рабочих мест, но при этом реально сотрудниками органов внутренних дел все компьютеры не изымались. Правоохранительные органы, несмотря на наличие достаточных сведений, указывающих на факты нарушений, стараются не блокировать работу субъектов, в отношении которых проводится административный процесс.

Среди других механизмов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности - уголовная ответственность, предусмотренная ст.201 УК. Как отметила Татьяна Игнатовская, реально на практике таких дел было не много. Однако недостаточная практика по ст.201 "не может давать некую индульгенцию, чтобы безнаказанно нарушать права на объекты интеллектуальной собственности", добавила она. Кроме того, за подобные нарушения также предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

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