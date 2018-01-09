ООН к 2021 году планирует первый самостоятельный запуск космического корабля

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН к 2021 году планирует осуществить первый самостоятельный запуск беспилотного космического корабля. Об этом заявила директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо, сообщает ТАСС.

Корабль под названием Dream Chaser создается для многоразового использования. Планируется, что с помощью ракеты-носителя он будет выведен на орбиту высотой около 300 км, где будет находиться около двух недель. После этого корабль самостоятельно вернется на базу.

Ожидается, что космический аппарат будет использоваться для проведения различных экспериментов, доступных всем членам ООН - в первую очередь развивающимся государствам, у которых нет средств на собственную космическую программу. "Мы стремимся предоставить этим странам доступ в околоземное пространство на основе международного сотрудничества", - отметила Симонетта ди Пиппо.

Предполагается, что запуск космического корабля ООН будут финансировать спонсоры, а также государства, которые решат им воспользоваться. Разработчиком космического аппарата является американская венчурная компания Sierra Nevada.-0-