20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор сотовой связи life:) запустил новый сайт с расширенным функционалом, обновленным личным кабинетом и интернет-магазином. Яркие синий и желтый цвета сайта соответствуют новому визуальному стилю life:) .

"Теперь на сайте в несколько кликов можно сменить тарифный план, подключить/отключить услуги, получить детализацию и заказать SIM-карту с доставкой на дом, - рассказала начальник управления потребительского маркетинга life:) Ольга Бородина. - У нас появилась полноценная мобильная версия. И это особенно радует, так как более 80% посетителей заходят на сайт со смартфонов".

Проект реализован белорусскими компаниями SKDO, ABIATEC и life_tech.

Руководитель студии SKDO Вадим Скротский в свою очередь сказал: "life:) - динамичный и оптимистичный бренд, который стремится разрушать стереотипы и устанавливать тренды. Именно эта идея была заложена в основу концепции нового сайта".-0-