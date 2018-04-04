4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники турнира МЭТА'18 по Dota 2, призовой фонд, которого составляет $1.500. Восемь команд сразятся друг с другом уже в это воскресенье в компьютерном клубе "Тарантул".
Два коллектива попали на турнир по прямому инвайту - Nemiga Gaming и ФК "Динамо-Брест" (The Brestomans). Еще 6 команд пробивались через онлайн-квалификации: Team Dom1no, Real Noobs, Last Kings Belarus, Hope, gomel', n7.
Первыми в рамках турнира сыграют команды Nemiga Gaming и Hope, а киберспортсмены из The Brestomans вступят в виртуальное сражение с командой gomel'. Матчи начнутся в 10:00, вход для зрителей будет свободным.
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