4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники турнира МЭТА'18 по Dota 2, призовой фонд, которого составляет $1.500. Восемь команд сразятся друг с другом уже в это воскресенье в компьютерном клубе "Тарантул".

Два коллектива попали на турнир по прямому инвайту - Nemiga Gaming и ФК "Динамо-Брест" (The Brestomans). Еще 6 команд пробивались через онлайн-квалификации: Team Dom1no, Real Noobs, Last Kings Belarus, Hope, gomel', n7.

Первыми в рамках турнира сыграют команды Nemiga Gaming и Hope, а киберспортсмены из The Brestomans вступят в виртуальное сражение с командой gomel'. Матчи начнутся в 10:00, вход для зрителей будет свободным.