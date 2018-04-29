Основатель Telegram предупредил о возможных проблемах с подключением у европейских пользователей

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские пользователи Telegram могут столкнуться с проблемами с подключением мессенджеру, сообщает его основатель Павел Дуров в своем твиттер-аккаунте.

Сбои в работе мессенджера фиксируются и в Беларуси. Так, есть проблемы с подключением. Основатель Telegram предупреждает, что сильный перегрев одной из групп серверов может вызвать проблемы с подключением к мессенджеру у пользователей в Европе в течение следующих нескольких часов. Проблема сейчас решается. -0-